Wird die zweite Staffel etwa noch krasser? Im Dezember vergangenen Jahres ging die Serie You – Du wirst mich lieben auf Netflix an den Start. In dieser verliebt sich Gossip Girl-Star Penn Badgley (32) in der Rolle des Buchhändlers Joe Goldberg in die schöne Guinevere Beck (gespielt von Elizabeth Lail, 27). Diese Liebe verläuft aber nicht unbedingt normal, denn der junge Unternehmer will sich der Studentin immer näher fühlen und beginnt sie zu stalken – schließlich nimmt die letzte Folge ein drastisches Ende. Nun verriet der Schauspieler, wie ekelig die zweite Staffel sein wird.

In den neuen Episoden heißt es für Joe mal wieder Sachen packen und umziehen. In Los Angeles findet er dann auch sein nächstes Opfer: Love Quinn (gespielt von Victoria Pedretti, 24). Doch diese Geschichte soll laut Penn weitaus schlimmer werden, als die erste. Im Interview mit Entertainment Tonight verriet er: "Ich habe in dieser Staffel ein paar Dinge mit Körperrequisiten getan, die wirklich ekelerregend waren." Manche dieser Szenen seien sogar so verstörend gewesen, dass er sich krank gefühlt habe.

Grund für diese Entwicklung ist Love, wie der Schauspieler erklärte: "Es gibt eine Seite an Joe, die wir zuvor noch nicht gesehen haben. Das liegt an ihrem Charakter, in manchen Dingen ist sie das komplette Gegenteil von Beck." Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin ist sein neues Opfer nämlich so gar nicht überzeugt von den sozialen Medien und musste bereits einen schmerzhaften Verlust in ihrem Leben erleiden. Wann die neue Staffel denn nun an den Start gehen soll, hat der Streaminganbieter bisher nicht verraten – immerhin scheint sie aber schon im Kasten zu sein.

Getty Images Elizabeth Lail und Penn Badgley bei einer Pressekonferenz zur Netflix-Serie "You"

Anzeige

Getty Images Victoria Pedretti bei der "The Haunting Of Hill House"-Premiere im Oktober 2018

Anzeige

Splash News Penn Badgley auf Promotour in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de