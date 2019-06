Rihanna (31) hat es an die Spitze geschafft! Die erfolgreiche Sängerin wurde Anfang Juni vom Forbes-Magazin zur weltweit reichsten Musikerin gewählt. Mit ihren 600 Millionen US-Dollar schweren Vermögen zieht sie damit an großartigen Künstlerinnen wie Beyoncé (37) oder Céline Dion (51) vorbei auf das Siegertreppchen. Die "Work"-Interpretin reagiert jetzt in einem Interview auf diese Auszeichnung – und verrät, was sie davon hält.

"Forbes ist eins dieser witzigen Dinge, weißt du? Es ist, als würde man Leute auszeichnen, weil sie reich sind oder so", offenbart Rihanna in einem Interview mit E! News. So richtig begeistert über diese Ehre scheint sie nicht zu sein: "Es ist komisch. Ich habe mich nie dran gewöhnt", schildert die Beauty weiter. Am Ende fügt sie aber hinzu, dass sie sich natürlich trotzdem über den Titel freue.

Karrieretechnisch hat die Beauty vollen Erfolg – und auch in ihrem Privatleben scheint alles mehr als rund zu laufen: Seit 2017 wird Rihanna immer wieder an der Seite des Unternehmers Hassan Jameel gesichtet und gab vor wenigen Tagen in einem Interview auch zu, total verliebt zu sein.

Getty Images Rihanna 2019 New York

Anzeige

Getty Images Rihanna, Musikerin

Anzeige

Getty Images Rihanna und Hassan Jameel in Los Angeles, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de