Wie steht Henning Merten zu dem frischen Liebesglück seiner Ex Anne Wünsche (27)? Acht Jahre waren der Sänger und die YouTuberin ein Paar, haben sich sogar verlobt. Im Januar folgte dann die überraschende Trennung. Mittlerweile ist der Musiker wieder glücklich vergeben und auch seine Ex gab kürzlich bekannt, dass sie einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Im Promiflash-Interview verriet Henning nun, wie er damit umgeht.

Anne ist wieder in festen Händen und ihr neuer Partner verbringt natürlich auch Zeit mit ihren beiden Töchtern Miley und Juna. Ist das dem Zweifach-Papa vielleicht ein Dorn im Auge? Nein, ganz im Gegenteil! "Ich habe mich echt für Anne gefreut. Dann kehrt auch ja auch einfach ein bisschen Ruhe ein, wenn man weiß, da ist noch jemand, der gut zu den Kindern ist. Da hatte ich überhaupt kein Problem mit. Ich gönne ihr echt alles Schöne der Welt", stellte er gegenüber Promiflash klar.

Die Bekanntschaft von Annes neuem Lover habe er noch nicht gemacht. Das gehe ihn auch gar nichts. Schließlich stünden die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und er ohnehin nur noch wegen der Kids in Kontakt. Doch schon bald wird er dem jungen Mann gegenüber stehen, denn: "Die Einschulung von Miley steht ja an und da lernt man sich bestimmt kennen. Aber da gehe ich ganz cool an die Sache. Ich kenne ihn ja nicht. Also warum soll ich mir da irgendein Urteil bilden?"

Facebook / Anne Wünsche Henning Merten und Anne Wünsche, YouTube-Ex-Paar

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Partner, 2019

Instagram / henning.merten Henning Merten, Influencer

