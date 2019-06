Anne Wünsche (27) muss ihr Liebesglück einfach mit der Welt teilen! Für die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ging es dieses Jahr in Sachen Beziehung schon mächtig rund: Ende Januar gaben sie und ihr damaliger Freund Henning Merten bekannt, dass sie sich getrennt haben. Pünktlich zum Frühling gab es dann wieder positive News – sie hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Viel möchte sie über ihren Schatz eigentlich nicht verraten: Wie sie sich kennengelernt haben und wie die ersten Dates abliefen, ließ Anne ihre Follower nun aber doch wissen!

Unter ein Foto auf Instagram, das ihren Liebsten und ihre Tochter Juna zusammen beim Fernsehen zeigt, schrieb Anne am Donnerstag mega-happy: "Schicksal ist, wenn sich zwei finden, die sich nie gesucht haben!" Das lässt schon erahnen, dass das Duo sich wohl eher durch Glück gefunden hat und nicht unbedingt, weil es auf Flirtkurs gewesen ist. Und so fiel das erste Rendezvous auch beinahe ins Wasser: "Wir beide hatten eigentlich gar keine Lust auf dieses Treffen, aber wollten auch nicht absagen. Und was wurde daraus? Ein stundenlanges Gespräch mit zwei Flaschen Wein!", ergänzte die Laiendarstellerin ihren süßen Turtel-Post.

Was nach dem ersten Treffen passierte, sei schließlich nicht in Worte zu fassen – und damit meine Anne keine zweideutigen Anzüglichkeiten: "Sondern die Treffen, die danach folgten..." Letztlich sei ihr Liebesleben wohl schon etwas zu perfekt, immerhin suche die gebürtige Meißnerin mittlerweile schon nach einem Haken.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche

Anzeige

azee / ActionPress Anne Wünsche auf Mallorca

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Partner, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de