Ihre Fans sind derzeit in großer Sorge um Beth Chapman (51). Im vergangenen November gab die Frau des TV-Kopfgeldjägers Duane "Dog" Chapman (66) bekannt, dass ihr Kehlkopfkrebs zurückgekehrt ist. Nachdem die 52-Jährige gekämpft und sich einer Chemotherapie unterzogen hatte, schlug die fortgeschrittene Krankheit nun jedoch so heftig zu, dass ihre Ärzte beschlossen, sie in ein künstliches Koma zu versetzen. Jetzt lieferte ihre Tochter Bonnie ein erstes Update und erklärte, wie es um Beths Zustand bestellt ist.

Wie aus ihrer Instagram-Story hervorgeht, ist die 20-Jährige noch am selben Tag zu ihrer Mutter nach Hawaii geflogen, an dem Dog die Schock-Nachricht vom Koma seiner Frau verkündete. Schließlich bei Beth angekommen, teilte Bonnie folgende Botschaft mit ihren Followern: "Ich habe kein richtiges Update für euch, ich kann euch nur sagen, dass sie in sehr guten Händen ist", erklärte sie und führte weiter aus: "Ich bin mir sicher, ihr habt euch mehr gewünscht, aber es handelt sich nun mal um ein Koma, da gibt es keine großen Neuigkeiten."

Laut survivor.net soll Bonnie – bevor sich Beths Zustand nun verschlimmert hat – in den vergangenen Monaten mehrfach betont haben, dass sie aufgrund ihrer Angststörung nicht zu ihrer Mutter reisen wollte. Sie habe sie sich vor allem vor der "überwältigenden Panik" sowie dem "enormen Stress" gefürchtet. Beths erste Krebsdiagnose im Jahr 2017 soll bei ihrer Tochter zu Depressionen geführt haben.

Getty Images Beth und Duane Chapman bei den VH1 Awards

Anzeige

Getty Images Duane und Beth Chapmanim Juni 2013

Anzeige

Instagram / bonniejoc Bonnie Chapman, Dezember 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de