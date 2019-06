Ihre Liebes-Reunion war nur von kurzer Dauer: Bastian Yotta (42) ist wieder von seiner Maria getrennt! Erst Mitte Mai hatten der Protzmillionär und das brünette Model es publik gemacht: Nach ihrer Trennung im April wagten die beiden einen zweiten Anlauf – süße Turtel-Pics inklusive. Etwa vier Wochen später meldet sich Yotta nun mit der traurigen Trennungsbotschaft im Netz zu Wort.

In seinen Instagram-Storys machte der 42-Jährige am Sonntag reinen Tisch: "Ich habe alles versucht, aber ich habe es nicht geschafft. Leider sind Masha und ich getrennt und nicht mehr zusammen. Möge sie den Richtigen finden und glücklich werden." Er habe alles gegeben, bis er sich selbst verloren hätte, führte der Unternehmer aus – doch was nicht sein soll, solle nicht sein, gab er sich diplomatisch. Weitere Infos über den Trennungsgrund oder das Datum verriet der Ex-Dschungelcamper nicht.

Vor der Versöhnung im Mai hatte der TV-Star im Netz gezeigt, wie viel ihm an einem zweiten Versuch gelegen hatte. Immer wieder betonte er, Maria sei die Liebe seines Lebens und den Kampf um sie wert. "Ich habe mich geweigert, aufzugeben, weil ich wusste, dass du genauso fühlst. [...] Wenn man zusammengehört, findet man immer einen Weg", hatte er damals noch zur Verkündung des Pärchen-Comebacks geschrieben.

Instagram / yotta_coaching Bastian Yotta und seine Freundin

Splash News Maria mit Bastian Yotta

Instagram / yotta_life Bastian Yotta und Maria

