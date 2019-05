Bastian Yottas (42) erbitterter Kampf um die Liebe hat sich gelohnt! In den vergangenen Wochen bekamen seine Fans den selbst ernannten Life-Coach von einer ganz neuen, gefühlvollen Seite zu sehen: Nach der Trennung von seiner Freundin Maria zeigte der Muskelmann nicht nur echte Tränen im Netz – er widmete ihr sogar ein selbst verfasstes Gedicht, in dem er die Brünette unter anderem anflehte, ihn zurückzunehmen! Mit Erfolg: Der Yotta hat jetzt sein Liebes-Comeback mit seiner Maria verkündet!

Die frohe Botschaft enthüllte der Ex-Dschungelcamper auf Instagram. Unter zwei neue Pärchenfotos mit dem Model schrieb er: "Die letzten Wochen waren ein unglaublich harter Kampf – ein Kampf dafür, was ich am meisten liebe: dich! Ich habe mich geweigert, aufzugeben, weil ich wusste, dass du genauso fühlst." Für Bastian sei es das beste Gefühl der Welt, dabei zuzusehen, wie die Dinge sich wieder einrenken, nachdem sie auseinandergebrochen waren. "Wenn man zusammengehört, findet man immer einen Weg", stellte der 42-Jährige klar.

Anschließend richtete er sich direkt an Maria: "Einer Sache kannst du dir absolut sicher sein: Wenn ich dir sage 'Ich liebe dich', dann waren es nicht nur drei bedeutungslose Worte, sondern ein Versprechen für den Rest meines Lebens." Dann versicherte er seiner Liebsten: "Ich bin so glücklich." Seid ihr überrascht, dass die zwei wieder zusammen sind? Stimmt ab!

Instagram / yotta_life Bastian Yotta, Ex-Dschungelcamper

Instagram / yotta_life Bastian Yotta und seine Freundin Maria, Mai 2019

Instagram / yotta_coaching Bastian Yotta mit seiner Freundin Maria

