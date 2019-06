Die erste Folge hat es schon einmal in sich! Seit wenigen Minuten flimmert die erste Episode von Bauer sucht Frau International über die Bildschirme. In dem Spin-Off der beliebten Dating-Show suchen aktuell Landwirte auf unterschiedlichen Kontinenten nach ihrer Mrs. Right. Mit von der Partie: der smarte Bauer Marco, der während des TV-Abenteuers unter anderem von seinem Kumpel Jan unterstützt wird – und genau dieser sorgt jetzt für Schnappatmung bei den weiblichen Zuschauern.

Auf Twitter ist die Show Thema Nummer eins! Und obwohl natürlich Marco als Single-Farmer im Mittelpunkt stehen sollte, haben zahlreiche Fans nur Augen für den besten Freund. "Sucht Jan vielleicht auch noch eine Frau?", "Die Frauen kommen bestimmt nur für Jan" und "Für Jan hätte ich mich auch beworben", schwärmen die Ladys im Netz.

Und Marco? Der kommt bei den Nutzern tatsächlich nicht so gut an wie sein Buddy. Einige werfen dem 34-Jährigen vor, zu arrogant und selbstverliebt zu sein. Eine überraschende Wendung, denn zumindest die Promiflash-Leser feierten ihn noch vor TV-Ausstrahlung. Wie eine Umfrage zeigt, freuten sich sage und schreibe 50 Prozent der Voter vor allem auf den Landwirt aus Chile.

