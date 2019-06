Kaum ist die zwölfte Staffel zu Ende, schon sind alle ganz heiß auf weitere Folgen von Let's Dance. Zwar kommen die Zuschauer am kommenden Donnerstag mit "Let's Dance – Die große Profi-Challenge" noch einmal auf ihre Kosten, dann ist aber erst mal Schluss mit der beliebten Tanzshow. Doch wie sehen die Pläne des Senders aus? Wird das Format auch im kommenden Jahr wieder über den Bildschirm flimmern?

Wie Bild aus Insiderkreisen erfahren haben will, muss sich das Publikum keine Sorgen um die Zukunft von "Let's Dance" machen. So soll Gastgeber Daniel Hartwich (40) während der Aufzeichnung zum Profi-Special in der vergangenen Woche verraten haben, dass es im Frühjahr 2020 definitiv weitergehen wird. Sowohl die Jury, bestehend aus Motsi Mabuse (38) Jorge Gonzalez (51) und Joachim Llambi (54), als auch Daniel und seine Ko-Moderatorin Victoria Swarovski (25) sollen wieder am Start sein.

"'Let's Dance' begeistert seit Jahren und die vergangene Staffel war die erfolgreichste seit 2011", bestätigt auch der RTL-Unterhaltungs-Chef Kai Sturm ganz offiziell die freudigen Neuigkeiten: "Die Zuschauer sind des Tanzes noch lange nicht müde und wir sind glücklich, das Erfolgs-Format auch in den nächsten Jahren zeigen zu können und freuen uns auf viele weitere einzigartige Live-Shows."

Getty Images Isabel Edvardsson, Benjamin Piwko, Ella Endlich und Valentin Lusin

Anzeige

Getty Images Daniel Hartwich und Victoria Swarovski im "Let's Dance"-Finale 2019

Anzeige

Getty Images Die "Let's Dance"-Jury 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de