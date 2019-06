Star-Alarm auf der Hochzeit von Ann-Kathrin (29) und Mario Götze (27)! Vergangene Woche gaben sich das Model und der Fußballer endlich das Jawort: In einer freien Trauung auf Mallorca schworen sie sich ewige Treue und feierten anschließend mit Familie und Freunden eine große Party. Besonders viele Details zur Traumhochzeit der Turteltauben gab es bisher nicht – bis jetzt: Dieses Hochzeitsvideo zeigt nun, welche Stars bei der Götze-Heirat dabei waren!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Ann-Kathrin am Montag nun einige der professionell gedrehten Aufnahmen. Nicht nur bewegenden Szenen der Eheschließung selbst, sondern auch zahlreiche Gäste sind zu sehen. Neben Marios Kicker-Kumpels André Schürrle (28) und dessen Frau Anna, Manuel Neuer (33) und Gattin Nina, Marc-André ter Stegen mit Herzdame Dani, Thiago Alcántara (28) und Júlia Vigas und Marc Bartra (28) mit seiner Ehefrau Melissa Jimenez waren auch zahlreiche Freundinnen von Ann-Kathrin, wie das Model Mandy Bork, anwesend.

Auch die Familien der beiden durften nicht fehlen: So saß beispielsweise Felix Götze (21) mit Freundin Catharina Maranca (19) bei der Vermählung in der zweiten Reihe. Besonders rührend sind jedoch auch die Sequenzen, die nur das Brautpaar zeigen: Verliebt liegen sich Ann-Kathrin und Mario in den Armen und küssen sich immer wieder. Wie gefällt euch der romantische Clip? Stimmt unten ab.

MEGA Mario und Ann-Kathrin Götze bei ihrer Trauung auf Mallorca im Juli 2019

Instagram / sharypova_nna Anna und André Schürrle bei der Hochzeit von Mario und Ann-Kathrin Götze

Instagram / ninaneuer Manuel und Nina Neuer bei der Hochzeit von Ann-Kathrin und Mario Götze

Instagram / mterstegen1 Dani und Marc ter Stegen bei der Götze-Hochzeit auf Mallorca

Instagram / marcbartra Thiago Alcantara, Júlia Vigas, Marc Bartra, Melissa Jimenez, Marc und Dani ter Stegen auf Mallorca

Instagram / mandybork Mandy Bork bei der Hochzeit von Ann-Kathrin und Mario Götze

Instagram / catharinamaranca Catharina Maranca und Felix Götze bei der Hochzeit von Ann-Kathrin und Mario Götze



