Für Bonnie Chapman heißt es jetzt Abschied nehmen: Wie erst vor wenigen Augenblicken bekannt wurde, hat ihre Mutter Beth Chapman (✝51) den Kampf gegen den Krebs verloren. Obwohl die Familie die Hoffnung bis zuletzt nicht aufgab, starb Beth nun im Alter von 51 Jahren im Kreise ihrer Liebsten. Nachdem sich ihr Mann Duane bereits zu Wort gemeldet hat, widmet ihr nun auch ihre Tochter Bonnie rührende Zeilen.

Dieser Post geht der Community ans Herz! "Ich bin so dankbar, dich meine Mutter zu nennen. Ruhe in Frieden, Mama. Ich liebe dich über alles", schreibt sie und teilt dazu eine Reihe von Fotos von ihrer gerade verstorbenen Mutter. Vor allem eine Aufnahme sorgt für Gänsehaut: Auf dem Bild wacht Bonnie an Beths Krankenhausbett und hält dabei liebevoll ihre Hand. Bonnie wendet sich in ihrer Story dann auch noch an ihre Fans und bedankt sich für deren Support.

Dass Beth gestorben ist, gab ihr Gatte Duane auf Twitter bekannt: "Es ist 5:32 Uhr in Hawaii, das ist der Zeitpunkt, an dem sie normalerweise aufwachen und hoch zum Koko Head Berg wandern würde. Nur heute ist sie die Treppe in den Himmel hinaufgegangen", lauteten die ersten Zeilen, mit denen er den Tod seiner Frau offiziell bestätigte: "Wir lieben dich alle, Beth. Wir sehen dich auf der anderen Seite."

Instagram / bonniejoc Beth und Bonnie Chapman, Juni 2019

Instagram / bonniejoc Bonnie Chapman, Dezember 2018

Getty Images Duane "Dog" Chapman und Beth im September 2010



