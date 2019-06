Nun ist es traurige Gewissheit. Beth Chapman (✝51) ist tot. Die Ehefrau von TV-Kopfgeldjäger Duane Chapman (66) starb heute im Alter von 51 Jahren in einem Krankenhaus auf Honolulu, Hawaii. Im vergangenen November wurde bekannt, dass ihr Kehlkopfkrebs zurückgekehrt ist. Am vergangenen Wochenende musste sie nun aufgrund von Atemnot in ein Krankenhaus eingeliefert werden und wurde dort in künstliches Koma versetzt. Die Ärzte hatten ihre Familie bereits darauf vorbereitet, dass Beths Zustand sich vermutlich nicht mehr bessern wird.

Die bedauerliche Nachricht gab niemand geringeres als Beths Ehemann Duane auf Twitter bekannt: ”Es ist 5:32 Uhr in Hawaii, das ist der Zeitpunkt, an dem sie normalerweise aufwachen und hoch zum Koko Head Berg wandern würde. Nur heute ist sie die Treppe in den Himmel hinaufgegangen. Wie lieben dich alle, Beth. Wir sehen dich auf der anderen Seite”, nahm “Dog” von seiner geliebten Partnerin Abschied.

Genauere Informationen zum Ableben der TV-Persönlichkeit sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Dennoch liegt nahe, das Beth im Kreise ihre Familie verstorben ist: Erst gestern war ihre Mutter eingeflogen – der Rest ihrer Vertrauten weilte schon länger im Krankenhaus an ihrer Seite.

Getty Images Duane "Dog" Chapman und Beth im September 2010

Actionpress/ NICEPAPGIO/X17online.com Beth Chapman in Los Angeles

Getty Images Duane und Beth Chapman, 2013



