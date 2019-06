In wenigen Wochen ist es so weit! Gerda Lewis (26) geht als neue Bachelorette auf die Suche nach ihrem Traumtypen. In der RTL-Kuppelshow hat die Blondine die Qual der Wahl und muss ihrem Herzensmann am Ende die letzte Rose überreichen. Sie selbst ist schon jetzt überzeugt, die beste Rosen-Lady aller Zeiten zu sein – das sollen auch die Fans wissen und Gerda besser kennenlernen. In einem langen Interview wurde sie unter anderem gefragt, welche drei Wünsche sie habe.

RTL hat bei der 26-Jährigen nachgehakt: "Dass es meiner Familie und meinen Freunden immer gut geht. Dass es auf der Welt weniger Hass und Missgunst gibt. Und dass einfach mal jeder Mensch glücklich wäre mit dem, was er tut", sind Gerdas Wünsche. Auch ein perfekter Tag ist für die blonde Beauty ganz leicht zu verwirklichen: Einfach Zeit mit ihren Mädels zu verbringen, sei für sie schon genug.

Ein besonderes Begehren hat die Reality-TV-Teilnehmerin dennoch: Könnte sie eine Superkraft entwickeln, dann würde sie gerne fliegen. Auch wenn dieser Traum sicher nicht in Erfüllung gehen wird, hat sich Gerda immerhin einen bereits erfüllt: ihren sicheren Job aufzugeben und Influencerin zu werden.

TVNOW/Arya Shirazi Gerda Lewis als Bachelorette 2019

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis in London

Instagram / gerda.jlewis Bachelorette Gerda Lewis

