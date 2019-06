Herzogin Kate (37) passt ihren Fashionstil gekonnt den hohen Temperaturen an! Es ist bereits lange kein Geheimnis mehr, dass die Dreifach-Mama in Sachen Kleidung meist den richtigen Riecher hat: International gilt die Liebste von Prinz William (37) längst als Styling-Vorbild, denn die Outfits, die sie trägt, sind oftmals hinterher restlos vergriffen. Am vergangenen Dienstag zeigte sich Kate nun, um einem ihrer Hobbys zu frönen: Bei einem Foto-Workshop trug sie ein luftiges Sommerkleid!

Eigentlich stand das Event ganz im Zeichen der Fotografie: Kurz nachdem Kate verkündet hatte, dass sie Queen Elizabeth (93) als Schirmherrin der Royal Photographic Society ablösen würde, fand ein Foto-Kurs für Heranwachsende statt, bei dem natürlich auch der Royal nicht fehlen durfte. Zu diesem Anlass erschien sie in einem fließenden Paisley-Kleid und kombinierte die lockere Robe mit legeren Keilabsatz-Espadrilles. Der ungezwungenen Veranstaltung völlig angemessen gekleidet, verzückte sie so gleichermaßen Fans und Workshop-Teilnehmer.

Der Kurs hatte noch dazu eine sehr wichtige Botschaft an seine jungen Teilnehmer, wie People berichtete. Im Mittelpunkt stand nämlich auch die Aussage, dass Fotos eine universale Sprache seien, mit der man sich selbst, seinen Gefühlen und Gedanken Ausdruck verleihen kann. Kein Wunder, dass die 37-Jährige nicht nur durch ihr Outfit Grund zum Strahlen hatte: Sie selbst bezeichnete sich in der Vergangenheit immer wieder als "begeisterte Amateurfotografin" und stellte ihr Talent durch Aufnahmen ihrer Kids schon öfter unter Beweis.

