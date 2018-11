Herzogin Kate (36) ist eine absolute Fashionikone! Die Frau von Prinz William (36) schafft es nicht nur, immer gut auszusehen, sondern sorgt mit ihren Auftritten auch regelmäßig für ausverkaufte Online-Shops. Anlässlich Prinz Charles' 70. Geburtstag veröffentlichte der Kensigton-Palast nun neue Bilder der königlichen Familie, auf denen die dreifache Mutter in einem blauen Pünktchenkleid strahlt. Doch die Duchess of Cambridge ist nicht die Erste, die dieses Designer-Stück trug: Bei einigen anderen prominenten Damen hängt das gepunktete Dress ebenfalls im Kleiderschrank!

Wie das Magazin People berichtet, sorgte das marineblauen Kleid von Alessandra Rich für ein modisches Déjà-vu. Selbst Kate dürfte das Outfit bereits bekannt vorgekommen sein. Immerhin erschien auch die ehemalige Suits-Darstellerin Abigail Spencer (37) bei der Hochzeit von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) in dem Einteiler. Star Wars-Schauspielerin Daisy Ridley (26) trug das gute Stück derweil, als sie in der Talk-Show "Live with Kelly and Ryan" zu Gast war. Moderatorin Kelly Ripa (48) war damals so begeistert von dem Outfit der 26-Jährigen, dass sie es prompt für ihre eigene Kleidersammlung bestellte. Doch die Liste der prominenten Trägerinnen geht noch weiter: Auch Sex and the City-Stilikone Sarah Jessica Parker (53) und US-Model Christie Brinkley (64) zeigten sich bereits in derselben Robe auf den Straßen von New York.

Ob Kates Designer-Kleid am Ende vielleicht sogar aus zweiter Hand stammt? Schließlich ist es längst kein Geheimnis mehr, dass die Herzogin sehr sparsam ist und dabei auch gerne mal auf bereits getragene Kleidungsstücke zurückgreift. Auf einer Abendveranstaltung trug die 36-Jährige vor Kurzem sogar ein Kleid, das sie zuletzt vor der Geburt von Prinz George (5) anhatte.

Chris Jackson/Getty Images Abigail Spencer und Priyanka Chopra bei der Hochzeit von Harry und Meghan im Mai 2018

Anzeige

Instagram / daisyridrey Daisy Ridley posiert in einem dunkelblauen Kleid mit Punkten

Anzeige

MEGA Die königliche Familie um Prinz Charles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de