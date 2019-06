Partner-Update von Patricia Blanco (48)! Nachdem ihre Liebe zum Unternehmer Nico Gollnick (29) bereits vor einiger Zeit zerbrach, plauderte die Reality-Bekanntheit gegenüber Promiflash aus, wieder verliebt zu sein. Seit Kurzen wird nun gemunkelt, wer der Neue an Patricias Seite sein könnte. Bei einem Event in Hamburg zeigte sie sich nämlich verdächtig vertraut mit Radio-Stimme Andreas Ellermann. Aber was läuft da zwischen den beiden? Jetzt äußerte sich die Brünette selbst zu ihrer Beziehung zum Kult-Moderator!

Im Interview mit RTL bestätigte die 48-Jährige die Spekulationen erst mal nicht direkt: "Der Andreas ist ein ganz ganz toller Mensch und wir haben uns gerade erst kennengelernt." Klingt ein klares Dementi anders? Denn sie führte anschließend weiter aus: "Das muss man erst mal sacken lassen… ein ganz zartes Pflänzchen… da muss man jetzt mal sehen…"

Ganz ähnlich fühlt aber auch Andreas. Im Interview mit Bild schwärmte er nämlich bereits vor wenigen Tagen: "Patricia ist eine faszinierende Frau. Wir genießen die Zeit zusammen. Sie ist die erste, die mir helfen will, mein Gewichtsproblem in den Griff zu bekommen…" Na, ganz offensichtlich wurde hier ja immerhin schon mal zukunftsorientiert gedacht!

