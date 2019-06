Die Trennung ist erst wenige Wochen offiziell – doch seitdem ist ganz schön viel passiert! Ende Mai hatten Denise Kappès (28) und Tim bekannt gegeben, dass sie eine Beziehungspause einlegen werden. Nur wenige Tage später bestätigten die zwei dann plötzlich die endgültige Trennung. Während die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin mittlerweile wieder in festen Händen ist, scheint ihr Ex weiterhin Single zu sein. Nun fragen sich natürlich alle: Wie kommt Tim eigentlich mit der Situation klar?

Auch wenn der Berliner nicht wirklich viel von der Influencer-Branche hält, bringt er seine Community bei Instagram regelmäßig auf den neuesten Stand. Auch jetzt startete er wieder eine Frage-Antwort-Runde, bei der die Fans hemmungslos alles raushauen konnten. Ein User wollte wissen, ob es ihn schmerzt, Denise zusammen mit ihrem neuen Partner Henning Merten zu sehen. "Nein, ich habe mich getrennt und ich wusste, dass es so kommen würde", erklärte er und beteuerte, mit der Beziehung komplett abgeschlossen zu haben.

Auch zu den Gerüchten, dass Denise und Henning nur für PR-Zwecke zusammen sein sollen, äußerte er sich in seiner Story. Auf die Frage, ob er sich vorstellen kann, dass sich die beiden wirklich lieben, antwortete er: "Ich hoffe es für Ben." Weitere Details zum Liebesaus will Tim übrigens auch zukünftig für sich behalten, da er – auch Denises Sohnemann zuliebe – keinen öffentlichen Rosenkrieg anzetteln will.

Instagram / timdenise.twoofakind Denise Kappès und ihr Freund Tim

Anzeige

Instagram / henning.merten Denise Kappès und Henning Merten turteln auf der Hängematte

Anzeige

Instagram / timdenise.twoofakind Denise Kappès mit Sohn Ben-Matteo und Freund Tim

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de