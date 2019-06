Alexander Klaws (35) wäre fast DSDS-Juror geworden! Die vergangene Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" war eine besondere, denn mit Pietro Lombardi (27) war zum ersten Mal ein Sieger der Show als Jury-Mitglied tätig. Jetzt stellt sich heraus: Der "Phänomenal"-Interpret ist nicht der erste DSDS-Teilnehmer, der für den Juroren-Job angefragt wurde, sondern Alexander! Diese Neuigkeit plauderte der Gewinner der ersten Staffel nun in einem Interview ganz nebenbei aus!

Inzwischen ist Alex' Sieg 16 Jahre her – 2003 gewann er die Premieren-Ausgabe der TV-Talentschmiede. Trotzdem ist der inzwischen 35-Jährige immer noch dick im Geschäft. Nach zahlreichen Musical-Auftritten wird er diesen Sommer bei den "Karl May Festspielen" Winnetou verkörpern. Auch mit DSDS-Chef-Juror Dieter Bohlen (65) hat der Sänger immer noch Kontakt: "Dieter ist der einzige, mit dem ich regelmäßig schreibe. Er hat auch schon gefragt, ob ich nicht Bock hätte, in die Jury zu kommen", erzählte er gegenüber Bunte. Er hätte dieses Mal auch Lust gehabt, doch wegen anderer Engagements habe es leider nicht geklappt. "Wer weiß, was in Zukunft noch alles passieren wird", ließ Alexander in dem Gespräch offen.

Der "Stay With me"-Interpret hat aber nicht nur berufliche Verpflichtungen, sondern auch private: Er ist seit zweieinhalb Jahren Vater. Ende 2018 hatten er und sein Nachwuchs einen Vater-Sohn-Moment, den er wohl nie vergessen werde: Söhnchen Lenny sah seinen Papa zum ersten Mal auf der Bühne. Das sei ein Augenblick gewesen, den er nie vergessen werde, schrieb Alex dazu in seiner Instagram-Story.

