Zwölf Staffeln Let's Dance, über hundert Star-Kandidaten – und Joachim Llambi (54) hat sie alle gesehen! Der ehemalige Tanzprofi ist seit der Formatpremiere im Jahr 2006 Teil der Jury. Seine Co-Stars wechselten teilweise im Jahrestakt, aber bereits seit 2013 bildet er zusammen mit Motsi Mabuse (38) und Jorge Gonzalez (51) das beliebte Punktrichter-Trio. Dabei durfte er schon einige herausragende Promi-Leistungen bewerten: Gegenüber Promiflash verriet Llambi nun seine Highlights aus über einem Jahrzehnt "Let's Dance"!

Sein Glanzmoment aus der aktuellen Staffel kam auf Promiflash-Nachfrage beim Raffaello Summer Day wie aus der Pistole geschossen: "Der Quickstepp im Finale von Ella Endlich!" Kein Wunder, dass der 54-Jährige und seine Kollegen diese Leistung mit der vollen Punktzahl bewertet haben. Die Schlagersängerin gehört neben Alexander Klaws (35) zu seinen Top-Teilnehmern der vergangenen Jahre. Diese Liste kann Llambi noch fortführen. "Vanessa Mai würde ich nennen, Julia Dietze kann ich nennen, Gil Ofarim, auch viele Überraschungen. Also ich bin sehr glücklich, dass wir am Ende immer die richtigen vorne haben", erklärte der Juror. In diesem Jahr habe ihn zudem der Sieger Pascal Hens (39) überrascht und sich verdient aufs Siegertreppchen getanzt.

Alle diese Promis erreichten mehrfach den Jury-Highscore – Vanessa dabei unglaubliche neunmal im Laufe der zehnten Staffel und Ella sogar noch einmal mehr. Findet man denn bei so talentierten Stars als "Let's Dance"-Richter schnell einen Favoriten? "Man kommt zu dieser Sendung, man schaut sich das Tanzen an und weiß dann relativ schnell, welche zwei, drei, vier Prominenten das super machen", erklärte Llambi.

Getty Images Ella Endlich und Valentin Lusin im Juni 2019 beim "Let’s Dance"-Finale

Getty Images Alexander Klaws und Isabel Edvardsson bei "Let's Dance" 2014

MG RTL D / Stefan Gregorowius "Let's Dance"-Finalisten nach Show 11

