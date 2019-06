Seit 2017 läuft "jerks." supererfolgreich im Netz auf einer Streaming-Plattform. In mittlerweile zwei Staffeln gaukelten sich Christian Ulmen (43) und Fahri Yardim in die Herzen der Zuschauer. Erst vor Kurzem wurde die dritte Season der Erfolgsshow veröffentlicht. Promiflash traf neulich den Hauptdarsteller Christian und seine Frau Collien Ulmen-Fernandes (37) – und die beiden gaben ein paar Details zur neuen Staffel preis!

Im Interview erzählte der 43-Jährige, wie es mit den zwei Protagonisten weitergeht. "Die dritte Staffel startet nicht in harmonischer Zweisamkeit, sondern in Zwietracht und ob wir es je wieder schaffen uns einander anzunähern oder nicht, das verrät dann die dritte Staffel", plauderte der Schauspieler ganz ungeniert am Rande des Launch-Events von Joyn in Berlin aus.

In der aktuellen "jerks."-Episodenreihe übernimmt auch Collien eine Rolle. Die 37-Jährige spoilerte im Gespräch mit Promiflash ein durchaus heißes Detail: "Es könnte sein, dass wir beide vielleicht noch einmal eine Nacht miteinander verbringen." Schaut ihr die Serie? Stimmt in der Umfrage ab!

Nicole Kubelka / Future Image Fahri Yardim und Christian Ulmen beim Launch-Event von Joyn, Juni 2019

Anzeige

Coldrey,James / ActionPress Schauspieler Christian Ulmen mit seiner Frau Collien Ulmen-Fernandes

Anzeige

Christopher Tamcke / Future Image Collien Ulmen-Fernandes, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de