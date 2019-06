Sie waren mehr als drei Jahrzehnte miteinander verbunden: Duane (66) und Beth Chapman! Doch nun muss der TV-Kopfgeldjäger lernen, ohne seine Frau zu leben. Beth ist diese Woche im Alter von 51 Jahren verstorben – sie verlor den Kampf gegen den Kehlkopfkrebs. Ihr Mann Duane wich ihr bis zum Schluss nicht von der Seite. Er war es auch, der den Tod seiner Gattin bekannt gab. Die Beziehung zwischen den beiden hatte zu Beths Lebzeiten viele Fans beschäftigt. Promiflash blickt für euch auf die Liebesgeschichte der zwei zurück!

Den Bund fürs Leben schlossen Duane und Beth (✝51) erst 2006 – doch tatsächlich lernten sie sich bereits vor über 30 Jahren kennen. 1986 trafen sie sich zum ersten Mal, hatten daraufhin immer mal wieder etwas miteinander, doch eine ernste Sache wurde ihr Techtelmechtel zunächst nicht. Fünf Jahre später ehelichte Beth sogar zunächst einen anderen Mann: Duanes früheren besten Freund Keith Barmore – ein herber Schlag für den heutigen 66-Jährigen: "Als ich hörte, dass sie geheiratet haben, wurde ich körperlich krank", offenbarte er in seiner Autobiografie You Can Run But You Can’t Hide.

Obwohl beide Anfang der 90er-Jahre Ehepartner hatten, trafen sie sich weiter und ließen sich schließlich scheiden. Vor 13 Jahren traten sie dann gemeinsamen vor den Traualtar und blieben bis zu Beths Tod zusammen. Doch ihre Ehe verlief nicht immer problemlos. In der Reality-Show Dog – Der Kopfgeldjäger offenbarte Beth einst: "Mein Mann ist eine süße Persönlichkeit. Das Problem ist, wenn dieser Hundekerl aus ihm heraus bricht: Er ist böse, er ist aggressiv. Er hat keine Frau", beschrieb sie den Charakter ihres Mannes.

Zudem hatten beide immer wieder mit Schicksalsschlägen zu kämpfen: Einen Tag, bevor sie heirateten, kam Beths älteste Tochter bei einem Autounfall ums Leben. Vor zwei Jahren bekam die Fernseh-Bekanntheit dann die erschütternde Diagnose: Kehlkopfkrebs im zweiten Stadium. Nachdem die Krankheit zunächst besiegt zu sein schien, kehrte sie 2018 wieder zurück.

Getty Images Duane Chapman und seine Frau Beth 2003

Stephen Shugerman / Getty Beth und Duane "Dog" Chapman bei den VH1 Big In '05 Awards

Instagram / mrsdog4real Duane Chapman und seine Frau Beth in einem Krankenhaus in Beverly Hills

Getty Images Duane und Beth Chapman



