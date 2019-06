Flattern in Khloe Kardashians (35) Bauch wieder Schmetterlinge? Hinter der Reality-Bekanntheit liegt wohl keine leichte Zeit: Ihr Freund und Kindsvater Tristan Thompson (28) ging wiederholt fremd – beim letzten Mal ausgerechnet mit Halbschwester Kylie Jenners (21) bester Freundin Jordyn Woods (21)! Khloe zog daraufhin einen Schlussstrich, hatte jedoch ziemlich mit dem Vorfall zu kämpfen. Nun scheint es, als sei sie auf dem besten Weg, die Sache hinter sich zu lassen: Ein Post der Blondine lässt die Fans spekulieren, ob es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt!

Auf Instagram teilte Khloe die verdächtigen Zeilen: Sie zitierte eine Textstelle aus Elvis Presleys (✝42) Schmusehit "Can't Help Falling In Love". "Weise Männer sagen, dass nur Idioten die Dinge überstürzen", bedeutet Khloes schwarzer Text auf rosa Untergrund auf Deutsch. Komplettiert wird der Beitrag in ihrer Bildbeschreibung: "Ich kann nichts dagegen tun, dass ich mich in dich verliebe." Ein Liebes-Geständnis?

Das vermuten zumindest einige Follower unter dem Posting. "Ich bin so glücklich, dass du jemand Neues gefunden hast", kommentierte ein User. Andere waren sogar nahezu erbost über Khloes vermeintliche Romanze: "Also, wenn das so ist, bist du wirklich eine ziemliche Idiotin", wetterte ein Nutzer.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashians Instagram-Posting

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian auf ihrer Baby-Party im März 2018

Getty Images Khloe Kardashian im Juni 2019

