Ist dieses Liebesaus wirklich endgültig? Ivana Trump (70) – Ex-Frau von Präsident Donald Trump (73) – und ihr vierter Ex-Mann Rossano Rubicondi haben sich getrennt! Die beiden führten über fast zwei Jahrzehnte eine On-Off-Beziehung: Im April 2008 heiratete das ehemalige Liebespaar nach sechs Jahren Beziehung in Florida, nur vier Monate später trennten sie sich. Nach der offiziellen Scheidung 2009 fanden die Liebenden einige Jahre später wieder zueinander. Doch das Liebes-Comeback sollte erneut nicht für immer halten: Ivana ist wieder Single!

Mit Page Six sprach sie über die Gründe für das jähe Beziehungsende: "Rossano verbringt viel Zeit in Italien und ich verbringe viel Zeit in New York, Miami und Saint-Tropez, und er muss arbeiten", sagte sie. Die Fernbeziehung habe nicht funktioniert – die Trennung habe einvernehmlich stattgefunden. "Wir hatten eine gute Zeit und sind Freunde. Ich bin wieder eine alleinstehende Frau, ich kann tun, was ich will, mit wem ich will, und ich kann mir meinen Lebensstil leisten", erzählte sie weiter. Von Trennungsschmerz also keine Spur – im Gegenteil: Ihr stehe ein fabelhafter Sommer in Saint-Tropez bevor, sprach sie selbstbewusst.

Die 70-Jährige war bisher – inklusive der Ehe mit Rossano – viermal verheiratet: Ihre erste Ehe mit Alfred Winklmayr hielt von 1971 bis 1973. Danach ging sie mit Donald Trump den Bund der Ehe ein – sie waren zwischen 1977 und 1990 Mann und Frau. Daraufhin war sie ab 1995 zwei Jahre mit dem italienischen Geschäftsmann Riccardo Mazzucchelli verheiratet.

Getty Images Rossano Rubicondi und Ivana Trump in Januar 2008

Getty Images Ivana Trump und Rossano Rubicondi, Oktober 2007

Splash News Ivana Trump 2016 in New York City

