Anne Wünsche (27) schwebt regelrecht auf Wolke sieben! Erst vor Kurzem gab die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin großartige Neuigkeiten bekannt: Knapp ein halbes Jahr nach der Trennung von ihrem Verlobten Henning Merten, hatte sich die zweifache Mutter neu verliebt: Ihr Freund macht sie rundum glücklich. Um ihre neue Liebe auch gebührend zu zelebrieren, geht es für das Paar jetzt in den ersten gemeinsamen Urlaub – und zwar mit Annes beiden Töchtern!

Den anstehenden Trip kann die Influencerin in ihrem neuen Post auf Instagram kaum noch erwarten: "Nur noch eine Woche, und wir fliegen zum ersten Mal als 'neue Familie' weg", jubelt Anne in der Bildunterschrift. Während ihrer aktuellen Blogger-Reise habe sie ihre Rasselbande und ihren Schatz einfach zu sehr vermisst. Kein Wunder also, dass sie sich nun zunächst auf ihr Zuhause und dann auf ein gemeinsames Familienabenteuer freut!

Dass Annes neuer Lebenspartner und ihre Minis hervorragend miteinander klarkommen, war letztens bereits auf einem Schnappschuss zu erkennen: Die Vollblutmama teilte ein Bild, das ihren Beau und die jüngere Tochter Juna Merten beim Kuscheln zeigt.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche (r.) und ihr Partner

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche in Spanien

Instagram / anne_wuensche Juna Merten und Anne Wünsches neuer Partner

