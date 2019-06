Sie galten als das absolute Traumpaar der Social-Media-Szene, doch Anfang des Jahres gaben Anne Wünsche (27) und Henning Merten völlig überraschend ihre Trennung bekannt. Seitdem hat sich das Ex-Paar nicht wirklich zu den Beweggründen dieser Entscheidung geäußert, außerdem haben beide mittlerweile bereits neue Partner gefunden. Aber Anne bringt nun endlich Licht ins Dunkel: Gegenüber Promiflash lieferte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Details zum Liebes-Aus.

Im Promiflash-Interview erklärte die Zweifach-Mutter, dass sie ganz genau weiß, warum ihre Beziehung zu dem Musiker gescheitert ist. "Wir hatten keine Privatsphäre. Wir haben alles geteilt, jeden Scheiß. Wir haben sogar über unser Sexleben geredet. Das hat einfach vieles kaputtgemacht", so die Schauspielerin. Dadurch, dass sie und Henning ihr Leben rund um die Uhr mit der Öffentlichkeit geteilt hätten und darüber hinaus sehr schnell zusammengezogen waren, hätten sie keinerlei Rückzugsort mehr gehabt, um sich auf das Paar-Sein konzentrieren zu können.

So etwas will sie nie wieder durchleben. Und da scheint ihr neuer Freund genau der Richtige. Er steht, im Gegensatz zu ihrem Ex, nicht gern im Mittelpunkt oder gar im Rampenlicht. Lediglich beim Kochen zeigt Anne den neuen Freund manchmal auf Social Media: "Das macht mich einfach stolz!", verriet sie im Interview.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Partner, 2019

Anzeige

Instagram / anne_wuensche, Instagram / henning.merten Anne Wünsche und Henning Merten

Anzeige

Instagram / henning.merten Ex-"Berlin-Tag und Nacht"-Star Anne Wünsche und Henning Merten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de