Pietro Lombardi (27) und Giovanni Zarrella (41) machen gemeinsame Sache! Schon seit Jahren sind der Ex-DSDS-Gewinner und der ehemalige Bro'Sis -Star dicke Kumpels und loben die Musik des jeweils anderen in den höchsten Tönen. In den vergangenen Monaten gaben sie via Social Media immer häufiger Cover bekannter Songs zum Besten – jetzt können sich ihre Fans einmal mehr freuen: Gio und Pie haben ein Duett auf den Markt gebracht!

Anfang der Woche teilte Giovanni seinen Followern auf Facebook mit: "Ich bin stolz, euch zu verkünden, dass kommenden Freitag das Duett 'Senza Te (Ohne Dich)' mit meinem kleinen Bruder Pietro veröffentlicht wird", kommentierte der 41-Jährige das Cover des Songs und fragte die User, ob sie sich über die News freuen. Die Begeisterungsstürme in den Kommentaren scheinen die Frage deutlich zu beantworten: "Super! Ihr zwei zusammen mit einem Song, das ist einfach absolut toll", jubelte nur einer der User.

Auf seinem Instagram-Account gibt Giovanni einen Einblick in das brandneue Musikvideo des Sommer-Songs: Bei der poppigen Schlager-Single handelt es sich um eine deutsch-italienische Version des Münchner Freiheit-Hits "Ohne Dich". Gefällt euch der Track? Stimmt unten ab!

