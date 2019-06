Bei Blake Lively (31) geht es jetzt schon richtig rund! Die Schauspielerin und ihr Ehemann Ryan Reynolds (42) hatten erst vor Kurzem eine frohe Botschaft mit der ganzen Welt geteilt: Die zweifachen Eltern werden demnächst noch einen Schützling in ihre Arme schließen – Blake ist zum dritten Mal schwanger! Trotz anderer Umstände ist die Baldmama aber nicht nur immer noch fit, sondern auch superstylisch unterwegs!

Neue Paparazzi-Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen Blake in ihrem Element: Die Blondine macht mit trendigem Schlapphut die Innenstadt ihrer vorübergehenden Heimat Boston unsicher. Mit dabei sind die gemeinsamen Kids, Tochter James Reynolds (4) und die kleine Inez, die der Gossip Girl-Star gleichzeitig im Kinderwagen schiebt. Dass demnächst aber ein dritter Sprössling dazustoßen wird, wird in den Schnappschüssen ebenfalls deutlich: Aus Blakes grauem Maxikleid sticht eine ordentliche Kugel hervor, während sie untenrum schon längst auf flache und, wie es scheint, sehr bequeme Schlappen umgestiegen ist!

Familienvater Ryan hält sich währenddessen in Massachusetts auf, wo er aktuell seinen neuen Film "Free Man" dreht. Wann die beiden ihr drittes Kind empfangen werden, hatten sie bei ihrem Schwanger-Outing bei der Premiere von "Pokémon: Meisterdedektiv Pikachu" in New York City nicht bekannt gegeben!

MEGA Blake Lively, Schauspielerin

MEGA Blake Lively, Filmstar

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively bei der Premiere von "Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu"

