Aller guten Dinge sind drei! Bereits 2010 hatten sich Blake Lively (31) und Ryan Reynolds (42) kennengelernt – und gelten seither als echtes Hollywood-Vorzeigepaar. Zwei Jahre später war die Hochzeit gefolgt. 2014 war das Glück der beiden durch ihre Tochter James (4), 2016 durch Inez gekrönt worden. Jetzt setzen die Schauspieler doch tatsächlich noch einen drauf: Blake erschien urplötzlich mit einem deutlich erkennbaren Babybauch auf dem roten Teppich!

Am Donnerstag schritt das Duo über den Red Carpet zur Premiere des neuen Kinofilms "Pokémon: Meisterdedektiv Pikatchu" in New York. Während Ryan eigentlich derjenige war, der am Film mitwirkte, wurde ihm kurzerhand die Show von seiner schönen Frau gestohlen. Der Grund: Klar, Blake sah in ihrem gelben Kleid und mit ihrer gelockten Wallemähne zum einen natürlich gewohnt bezaubernd aus – der Hingucker des Abends war aber ein anderes Accessoire: Unter ihrer Robe zeichnete sich eine eindeutige Schwanger-Wölbung ab!

Aufmerksame Fans könnten bereits geahnt haben, dass die Blondine große Neuigkeiten geheimhalten will. Schon seit einigen Monaten zeigte sich der einstige Gossip Girl-Star nicht mehr der Öffentlichkeit – und auch auf Blakes Social-Media-Kanälen gab es seit Januar keine neuen Postings. Doch wer hätte gedacht, dass es sich um solche niedlichen Nachwuchs-News handelt?

