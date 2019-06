Sie verliert wirklich keine Zeit! Erst wenige Wochen ist es her, dass Antonia Elena und Philipp Stehler (31) ihre Trennung bekannt gaben – um genau zu sein, machten sie das Liebes-Aus kurz nach Philipps erstem Krankenhausaufenthalt Ende Mai offiziell. Während sich der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer seitdem voll und ganz auf seine Gesundheit konzentriert, scheint seine Ex-Freundin wieder in festen Händen zu sein. Zumindest lassen Knutsch-Pics, die jetzt im Netz auftauchten, wohl keine Zweifel offen.

Christian heißt der neue Mann an Antonias Seite, der die Turtel-Schnappschüsse mit der Fitnessliebhaberin höchstpersönlich auf seinem Instagram-Account veröffentlichte. Dazu teilte der Muskelmann ein langes Statement, das ihm wohl wirklich sehr auf dem Herzen lag. "Darf ich überhaupt so ein Bild posten? Darf man wissen, dass ich glücklich bin, oder könnte das manchen sauer aufstoßen", begann er seinen langen Post. Er habe genug davon, sich über alles und jeden den Kopf zu zerbrechen – deshalb mache er jetzt einfach das, worauf er Lust hat. Und dazu gehört offensichtlich auch, die Beziehung zu Antonia mit verliebten Bildern öffentlich zu machen.

Eine, die sich über dieses Liebes-Outing besonders zu freuen scheint, ist Ex-Bachelor-Kandidatin Clea-Lacy Juhn (28). "Damit ist alles gesagt! Tut, was euch glücklich macht! Alles Liebe für euch", kommentierte sie Christians Post. Die Einzige, die sich bislang noch nicht geäußert hat, ist übrigens Antonia selbst.

Instagram / wolf.performance.coaching Christian Marc Wolf

Anzeige

Getty Images Clea-Lacy Juhn bei der Berlin Fashion Week 2019

Anzeige

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de