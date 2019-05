Trennungs-Schock in der Influencer-Welt: Philipp Stehler (30) und Antonia Elena sind kein Paar mehr! Im Oktober vergangenen Jahres wurde bekannt, dass es zwischen den beiden Fitness-Fans gefunkt hat. Seither ließen der einstige Kuppelshow-Kandidat und seine Freundin ihre Follower an der Liebe teilhaben. Die gemeinsamen Postings tauchten in den vergangenen Wochen aber spärlicher auf. Nun meldete sich Antonia mit einer traurigen Nachricht zu Wort: Die Blondine und der Ex-Polizist haben sich getrennt.

Am Donnerstag klärte Antonia in ihrer Instagram-Story auf, wie es aktuell um sie und den Ex-Bachelor in Paradise-Teilnehmer steht: "Wir beide sind seit Längerem jetzt schon kein Paar mehr. Philipp hatte mich aber aufgrund seiner Gesundheit darum gebeten, das auf Social Media erst mal nicht zu erwähnen." Ihr nunmehr Verflossener machte vor einiger Zeit öffentlich, mit einer chronischen Darmerkrankung zu kämpfen – aus Respekt vor seinem Wunsch und um ihm Ruhe zu gönnen, habe Antonia darum Nachfragen der Fans zu ihrem Beziehungsstatus bis dato nicht beantwortet.

"Wir sind im Guten auseinandergegangen, wir verstehen uns nach wie vor. Wir beide wollen die Zeit, die wir gemeinsam hatten, als wunderschöne Zeit auch in Erinnerung behalten", erklärte die Blondine. Warum genau sich das Paar getrennt hat, verriet sie dagegen nicht.

