Der Womanizer wird nun selbst ein Mädchen großziehen! In der MTV-Show Geordie Shore hatte sich Gary Beadle (31) vor allem mit einer ganz bestimmten Taktik einen Namen gemacht: Wie ein Verführer vom Dienst hatte er regelmäßig eine Frau nach der anderen abgeschleppt. Die erste Schwangerschaft seiner Freundin Emma McVey im Jahre 2017 bedeutete das Ende seiner Ära als Partyheld – Gaz zog sich zurück und mauserte sich zum liebevollen Vater. Mittlerweile ist schon das zweite Kind der beiden im Anmarsch, auf dessen Geschlecht der Ex-Frauenvernascher wohl nicht gefasst war!

In Garys jüngstem Beitrag auf Instagram stehen ihm seine Gefühle regelrecht ins Gesicht geschrieben: Das Video zeigt ihn, Freundin Emma und Sohnemann Chester bei der Geschlechterverkündungs-Fete. Via Party-Kanonenschuss wird mit buntem Konfetti bekannt gegeben, ob die drei bald männliche oder weibliche Verstärkung bekommen werden. Als der Knall schließlich für eine rosarote Wolke sorgt, sitzt der Schock beim Zweifach-Papa in spe ganz offensichtlich tief: "Ich bin schockiert", flüstert der 31-Jährige seinen Freunden zu. Dass diese erste Reaktion aber nicht negativ zu interpretieren ist, wird spätestens nach den vielen Küssen und Umarmungen der Beadle-McVeys deutlich!

Aus seinen gemischten Gefühlen macht er in der Bildunterschrift aber trotzdem keinen Hehl: "Es ist ein totaler Schock, aber ich bin glücklich, dass unsere kleine Familie komplett ist", schreibt Gaz. Er freue sich auf den kommenden Lebensabschnitt, inklusive der anstehenden Mini-Hürde des Eltern-Daseins: Wie soll seine heranwachsende Tochter denn bloß heißen?

Instagram / emma_jane1392 Gaz Beadle, Emma McVey und ihr Sohn Chester

Anzeige

Instagram / emma_jane1392 Gaz Beadle und Emma McVey

Anzeige

Instagram / emma_jane1392 Gaz Beadle, Emma McVey und ihr Sohn Chester

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de