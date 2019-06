Sie sind momentan total happy! Erst vor wenigen Tagen bestätigte Jenny Frankhauser (26) gegenüber Promiflash, dass sie gerade frisch verliebt ist. Mit Hakan Akbulut hat die Reality-TV-Darstellerin nun einen neuen Partner an ihrer Seite. Wie glücklich die beiden aktuell sind, stellen sie im Netz unter Beweis: Die 26-Jährige postete jetzt gleich mehrere Schnappschüsse mit ihrem Freund aus dem gemeinsamen Liebes-Urlaub!

Auf ihrem Facebook-Account lässt die Dschungelcamp-Gewinnerin von 2018 ihre Fans an ihrem Glück teilhaben. Auf einem Foto sitzt Jenny auf den Schultern ihres Herzbuben, auf dem anderen schmiegt sich Hakan von hinten an sie – beide Male strahlen die Turteltauben um die Wette. Auch in den Bildbeschreibungen macht das TV-Sternchen deutlich, wie vernarrt es in den Fitness-Freak ist: Während Jenny ein Bild mit sieben Herzchen versah, kommentierte sie den zweiten Schnappschuss: "Einfach glücklich."

Bei ihren Fans sorgt das Foto, auf dem Hakan seine Liebste auf den Schultern trägt, für viel Belustigung – vor allem die Badehose des Muskelprotzes bringt so manchen User wohl zum Schmunzeln. "Oh Gott, wie schlimm, seine Badehose", meint ein Follower.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, April 2019

Anzeige

Facebook / Jenny Frankhauser Jenny Frankhauser und Hakan Akbulut

Anzeige

Instagram / hakan.akbulut.official Hakan Akbulut im Dezember 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de