Bob Harper (53) ist unter der Haube! Nachdem der ehemalige Moderator der US-Version von The Biggest Loser Anfang 2017 einen Herzinfarkt erlitt, gibt es nun endlich wieder erfreuliche News: Bereits seit November 2015 ist der Fitness-Trainer mit seinem Partner Anton Gutierrez zusammen – jetzt haben sich die beiden das Jawort gegeben. Das plaudert der stolze Bräutigam nun höchstpersönlich im Netz aus!

"Nun, das ist gestern passiert. Eine großartige Kombination aus Cartier und Via Carota", kommentiert der 53-Jährige sein neuestes Instagram-Foto, das in dem New Yorker Restaurant Via Carota aufgenommen wurde. Seine Worte hat er mit dem Hashtag #Liebeistliebe ergänzt. Auf dem Foto haben die Männer ihre Hände aufeinandergelegt und zeigen dabei ihre goldenen Schmuckstücke: Eheringe mit Panther-Motiven.

Die Fans feiern in den Kommentaren die Liebe von Bob und Anton und überhäuften sie mit Glückwünschen zu ihrer Trauung. Auch die unkonventionellen Ringe kommen gut an: "Das sind wahrscheinlich die erstaunlichsten Eheringe, die ich je gesehen habe", meint beispielsweise ein User.

Instagram / bobharper Bob Harper und Anton Gutierrez zeigen ihre Eheringe

Getty Images Anton Gutierrez und Bob Harper in New York

Getty Images Bob Harper und Anton Gutierrez bei einem Event im Dezember 2018

