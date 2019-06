Mit einem ganz harmlosen Gute-Laune-Posting sorgt Laura Osswald (37) derzeit für Schwanger-Spekulationen! Die Schauspielerin hat bereits eine Tochter: Ende September 2016 ist Karline Ruby zur Welt gekommen. Ab und zu gewährt die einstige Verliebt in Berlin-Darstellerin Einblicke in ihren Alltag als Mutter. Ein Online-Beitrag macht die Fans der gebürtigen Münchnerin nun hellhörig: Verkündet Laura hier etwa ganz nebenbei einen Familienzuwachs?

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 37-Jährige einen kurzen Clip, in dem sie mit Schauspielkollegin Pia Stutzenstein herumwirbelt. Besonders auffällig: Über ihrem Bauch hebt sich ihr lockeres Kleid deutlich ab! Dahinter stecke aber nicht etwa eine Schwangerschaft, stellte Laura nach den ersten Bemerkungen in den Kommentaren klar: "Der Wind. Drink in der Hand. Nicht schwanger. Okay?"

Auch ihre TV-Kolleginnen Anne Menden (33) und Rebecca Mir (27) wurden in den vergangenen Tagen mit Argusaugen beobachtet: Fans vermuteten sowohl bei der GZSZ-Schauspielerin als auch bei der "taff"-Moderatorin Nachwuchs. Obwohl derartige Nachfragen Rebecca selbst nicht stören, findet sie Baby-Spekulationen problematisch. "Es gibt ja Frauen, die es in dem Moment nicht schaffen, ein Kind zu kriegen. Oder sich vielleicht mit ihrem Körper unwohl fühlen. [...] Es ist ganz schön schwierig, dass dieser Druck auf Frauen lastet und man ab einem gewissen Alter auch wirklich ständig gefragt wird", erklärte das Model in einem Interview.

