Laura Osswald (36) genießt ihr Familienglück! Die Ex-Verliebt in Berlin-Darstellerin ist seit fast zwei Jahren eine glückliche Mutti: Im Herbst 2016 kam ihre Tochter Karline Ruby zur Welt. Ihren Sonnenschein will die Schauspielerin aus der Öffentlichkeit heraus halten – aus diesem Grund postet die 36-Jährige nur selten ein Bild ihrer Prinzessin. Auch auf Pärchenbilder verzichtet die Schauspielerin auf ihren Social-Media-Accounts – ihren Mann zeigt sie nur ab und zu im Netz. Zum Glück machte die Wahl-Amerikanerin nun eine Ausnahme und postete einen Schnappschuss ihrer kleinen Family!

"Daddytime", schrieb die TV-Beauty zu einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem Lauras Töchterlein und ihr Mann Krishan zu sehen sind. Das Pic entstand während ihres Familien-Urlaubs auf Formentera. Die Blondine hatte aktuell vermehrt Bilder von der Insel veröffentlicht. Und auf einem Foto sieht man, wie ihr Liebster und ihr Sprössling gemeinsam am Meeresstrand spielen, während Mama Laura sich eine kleine Auszeit gönnen darf. Aber auch eine wichtige Sache wird bei dem Schnappschuss deutlich: Das Fernseh-Gesicht zeigt seine Tochter nicht ganz – das Gesicht der kleinen Maus ist nicht zu erkennen!

Die Fans freuen sich über diese kleinen Einblicke in das Leben ihres Idols. Dabei sah es kurz nach der Geburt von Karline so aus, als würde Laura überhaupt keine Bilder von ihrem Nachwuchs teilen: "Mein Mann und ich haben uns dazu entschieden, keine Bilder unserer kleinen Tochter zu veröffentlichen", erklärte sie damals ihren Fans. Zum Glück hat die gebürtige Münchenerin ihre radikale Meinung etwas abgeschwächt.

Instagram / lauraosswald_official Krishan, Ehemann von Laura Osswald, mit seiner Tochter

Patrick Hoffmann/WENN.com Krishan Weber und Laura Osswald bei der "Fack Ju Goehte"-Premiere

Instagram / Laura Osswald Laura Osswald, Schauspielerin

