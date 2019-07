Jochen Schropp (40) verrät Details über sein Liebesleben! Der Moderator machte Anfang März öffentlich, dass er seit über einem Jahr in festen Händen ist. Sein Lebensgefährte arbeitet allerdings nicht im Showbusiness und Jochen möchte ihn vorerst auch aus dem Rampenlicht heraushalten. Trotzdem plaudert das TV-Gesicht gerne über sein privates Glück – so auch kürzlich mit Promiflash. Dabei verriet er: Er suche oft sehr viel Nähe zu seinem Partner!

"Manchmal ist es so, ich werde dann sehr anhänglich und will dann, dass mein Freund unbedingt bei mir ist und abends auch bei mir schläft", offenbarte der "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Star im Interview mit Promiflash. Die Turteltauben leben zurzeit nicht zusammen, wohnen aber keine zwei Minuten voneinander entfernt. Manchmal sei er für die räumliche Trennung aber auch ganz dankbar: "Andererseits habe ich manchmal so viel zu tun, dass ich ganz froh bin, dass ich meine eigenen vier Wände habe", schilderte der 40-Jährige.

Dies war aber nicht das einzige Detail, das Jochen über die Beziehung zu seinem Liebsten ausplauderte. "Wir haben uns vor fünf Jahren kennengelernt. Da waren wir auf einem Lunch-Date", enthüllte er gegenüber Promiflash im Mai. Erst fünf Jahre später sei bei einem gemeinsamen Abendessen dann der Funke übergesprungen.

Instagram / jochenschropp TV-Gesicht Jochen Schropp

Getty Images Jochen Schropp im November 2017 in Berlin

AEDT/WENN.com Jochen Schropp, Moderator

