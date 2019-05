Sie schweben im Liebesglück! Schon ein Jahr lang gehen Jochen Schropp (40) und sein Partner gemeinsam durchs Leben. Auch wenn der Moderator die Beziehung zu seinem Schatz vor Kurzem öffentlich bestätigte, hielt er sich bislang mit näheren Informationen zu seinem Herzbuben äußerst bedeckt. Im Interview mit Promiflash gab Jochen nun aber ein paar überraschende Details zur Geschichte des Kennenlernens preis.

Bei der Bunte New Faces Award Film-Verleihung traf Promiflash den 40-Jährigen am Rande des roten Teppichs und entlockte ihm einige Informationen zur Anfangszeit seiner Beziehung: "Wir haben uns vor fünf Jahren kennengelernt. Da waren wir auf einem Lunch-Date", offenbarte der Moderator. Das erste Treffen sei aber erst mal "total in die Hose" gegangen. Gefunkt habe es zwischen den beiden erst fünf Jahre später – bei einem gemeinsamen Abendessen.

Dass Jochen ohne seinen Liebsten zum Promiflash-Interview erschien, war für das Paar offenbar eine bewusste Entscheidung: "Wir werden bestimmt mal zusammen über den roten Teppich gehen. Aber im Moment finde ich das schön, dass ich noch ein bisschen Privatleben habe", erklärte das TV-Gesicht.

Getty Images Jochen Schropp im Oktober 2018 in Köln

Getty Images Jochen Schropp im November 2018 in Berlin

Getty Images Jochen Schropp im November 2017 in Berlin

