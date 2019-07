Oh, là, là, dieser Körper kann sich sehen lassen! Eine super Figur hatte Daniel Völz (34) ja schon immer – doch bisher auch immer ein winzig kleines Wohlfühl-Bäuchlein. Jetzt präsentierte sich der ehemalige Bachelor seiner Community in den sozialen Medien allerdings mit einem mega durchtrainierten Body und gefühlt keinem Gramm Fett am Leib. Mit einem sexy Schnappschuss zeigte er jetzt allen seinen Waschbrettbauch.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 34-Jährige vor wenigen Tagen ein Bild, auf dem er nur mit einer Badehose bekleidet am Meer posiert und gewährte dabei den Follwern freien Blick auf seinen Sixpack. Dazu setzte der einstige Rosenkavalier den Hashtag #Ohne Fleiß kein Preis. Noch vor etwa sechs Monaten hatte sich Daniel bereits in exakt derselben Pose gezeigt – damals allerdings noch mit leichtem Bauchansatz.

Seine rund 123.000 Abonnenten konnten von dem Anblick des Muskelmanns gar nicht genug bekommen und drückten fleißig auf den Like-Button. Einen Fan jedoch überzeugten die trainierten Bauchmuskeln nicht so recht: "Wo ist denn dein charmantes kleines Bäuchlein hin, rennst du jetzt auch wie alle ständig ins Fitnessstudio für 'nen Sixpack?"

ActionPress / Bieber, Tamara Daniel Völz im April 2019 in Berlin

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz im Januar 2019

action press Daniel Völz 2019 in Berlin

