US-Schauspielerin Danielle Fishel (38) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Das verkündete der "Girl Meets World"-Star nun via Social Media – ihr Sohn Adler Lawrence Karp erblickte bereits vor über einer Woche das Licht der Welt. Doch das Babyglück war nach der Geburt von kurzer Dauer: Der Sohnemann kam nämlich vier Wochen zu früh zur Welt und es kam zu schlimmen Komplikationen. Der Sprössling muss sogar immer noch im Krankenhaus bleiben.

Dies verriet die Seriendarstellerin nun in einem herzzerreißenden Bildbeitrag auf Instagram. "Ich wurde in dieser Nacht ins Krankenhaus eingeliefert und mit Magnesiumsulfat behandelt, weil Adler erst 35 Wochen alt war. Leider entdeckte unser OB nach der Ultraschalluntersuchung Flüssigkeit in seiner Lunge, die bei unserem letzten Termin nur 10 Tage zuvor noch nicht da war", heißt es in dem Statement. Da begann der Albtraum, der immer noch nicht ganz überstanden ist, denn Adler ist nach wie vor in der Klinik: "Weil die Ärzte und Krankenschwestern auf der Intensivstation fleißig daran arbeiten, herauszufinden, warum die Flüssigkeit da ist, und auch herauszufinden wollen, wie sie am besten entfernt werden kann."

Das waren die bisher schlimmsten anderthalb Wochen im Leben der Schauspielerin, schreibt sie weiter. Sie wird sich mit Babyposts erst einmal zurückhalten, bis ihr Sohnemann endlich in seinem eigenen Bettchen zu Hause schlafen darf.

