Diese Nachricht erschütterte Anfang des Jahres ganz YouTube-Deutschland: Anne Wünsche (27) und Henning Merten haben sich nach sechs Jahren getrennt. Eine Zeit lang galten die beiden als DAS Traumpaar der Netz-Szene. Doch ganz so rosig soll sich die Liebe zwischen den Eltern von Juna und Miley vor allem am Ende nicht abgelaufen sein. Die Beziehung mit Henning soll die Schauspielerin sogar richtig krank gemacht haben, wie Anne nun gegenüber Promiflash verriet.

"Die Beziehung zu Henning hat mich krank gemacht", gab Anne offen zu. "Ich hatte das ja auch mit dem Herzflattern gepostet, wo ich 24 Stunden angeschlossen war, um zu gucken, was da eigentlich los ist. Und dieser Druck im Brustkorb und alles. Wenn ich ganz offen reden soll, als er weg war, war das auch weg. Also war für mich dann wirklich erleichternd", erläuterte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin im Promiflash-Interview weiter. Nach dem Liebes-Aus ist Anne eine Last von den Schultern gefallen. Sie hatte nicht einmal Liebeskummer, sie wollte einfach wieder zu sich selbst finden.

Mittlerweile ist Anne auch wieder frisch verliebt. Ihr neuer Freund ist ein Synchronsprecher und hält sich lieber fernab des Rampenlichts auf. Genau das Richtige für die Zweifach-Mama, sie will sich in seiner Gegenwart zurückziehen können, wie sie erklärte.

Instagram / henning.merten Ex-"Berlin-Tag und Nacht"-Star Anne Wünsche und Henning Merten

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund auf Mallorca

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Schauspielerin

