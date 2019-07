Was für süße Neuigkeiten bei den britischen Royals! Am 6. Mai erblickte der kleine Archie Harrison das Licht der Welt und machte Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) damit zu stolzen Eltern. Knapp zwei Monate nach der Geburt steht bald ein wichtiger öffentlicher Termin für den Nachwuchs an – seine Taufe! Jetzt wurde auch endlich das Datum für die Feier bekannt gegeben: Archie soll bereits am kommenden Samstag getauft werden.

Die Taufe soll am Samstag in einer Kirche auf Schloss Windsor stattfinden. Das bestätigte eine Sprecherin des Buckingham Palastes gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Laut der Nachrichtenagentur soll die festliche Zeremonie im kleinen Kreis stattfinden. Doch Fans können sich trotzdem freuen: Sie können sich Fotos der Taufe anschließend auf dem Instagram-Account von Meghan und Harry anschauen.

Am Samstag gibt es allerdings noch einen Grund zur Freude: Bei seiner Tauffeier wird der Enkel von Queen Elizabeth II. (93) auf den Tag genau zwei Monate alt sein. Was sagt ihr, hättet ihr gedacht, dass er bereits so früh getauft wird? Stimmt in der Umfrage ab!

