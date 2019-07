Sie schweben im absoluten Eltern-Himmel! Seit Kurzem ist es gewiss: Sila Sahin (33) und Samuel Radlinger (26) dürfen ihr zweites gemeinsames Kind in den Armen halten. Bereits am 26. Juni 2019 erblickte der Spross das Licht der Welt, was die Schauspielerin nun mit einem süßen Posting bekannt gab. Unter diesem meldete sich jetzt auch der frischgebackene Papa zu Wort und zeigte damit der Öffentlichkeit, wie stolz er ist!

Auf Instagram teilte Sila ein Foto vom kleinen Händchen des Babys und teilte damit die frohe Botschaft erstmals mit ihren Fans. Unter dem niedlichen Beitrag gratulierten nicht nur zahlreiche Promi-Freunde, auch Samuel drückte seine Freude noch einmal digital aus: "Ich bin so stolz auf dich", schrieb der Sportler und versah seinen Kommentar mit einem Herz- und Kuss-Emoji.

Fraglich ist bisher noch, ob der Vater überhaupt bei der Entbindung dabei sein konnte. Wenige Stunden vor der Geburt verriet Sila nämlich noch in einem Live-Chat auf der Fotoplattform, dass Samuel aktuell in England sei. "Der muss halt kommen, wenn ich anrufe. Und ich weiß nicht mal, ob er es schafft zur Entbindung", äußerte sie ihre Bedenken.

Instagram / diesilasahin Die Hand von Sila Sahins zweitem Baby

Anzeige

Ot,Ibrahim/ActionPress Sila Sahin und Samuel Radlinger im Sommer 2017

Anzeige

Instagram / diesilasahin Sila Sahin im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de