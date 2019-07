Antonia Elena spricht ein Machtwort! Erst vor Kurzem bestätigte die Influencerin, dass sie wieder in festen Händen ist – und das nur wenige Wochen nach der Trennung von Bachelor in Paradise-Star Philipp Stehler (31). Während sich viele ihrer Fans über die süßen Liebes-News freuen, üben andere scharfe Kritik: Nun äußert sich das Fitnessmodel erstmals zu den Hater-Kommentaren in den sozialen Netzwerken.

In ihrer Instagram-Story erklärt Antonia nun, dass sie sehr froh und dankbar sei, ihren neuen Freund Christian Wolf an ihrer Seite zu haben. Dass sie mit diesem Paar-Outing einen Shitstorm auslöste, kann die Blondine überhaupt nicht nachvollziehen. "Gegen das Glück von zwei Menschen kann einfach niemand etwas sagen. [...] Für mich ist es einfach unverständlich oder auch schockierend, was da für Worte gefallen sind", kommentiert sie das Ganze.

Eines steht für die Münchnerin allerdings fest: Sie lässt sich von solchen Reaktionen nicht unterkriegen und wird ihr Liebesglück auch weiterhin mit ihren Abonnenten teilen. "Ich glaube, ihr wisst, dass ich sehr, sehr authentisch und ehrlich bin", betont Antonia. Sie habe sich sehr über die lieben Nachrichten ihrer Follower gefreut und auf diejenigen, die weniger freundliche Worte fanden, könne sie in ihrer Community gut verzichten.

Instagram / wolf.performance.coaching Antonia Elena und Christian

Instagram / wolf.performance.coaching Antonia Elena mit ihrem neuen Freund Christian

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena in New York

