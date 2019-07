Vor rund neun Monaten wurden Michael Wendler (47) und seine 18-jährige Freundin Laura Müller ein Paar. Für die neue Flamme an der Seite des "Sie liebt den DJ"-Interpreten Grund genug, ihre schulische Laufbahn erst einmal auf Eis zu legen – immerhin scheint sie ihren Schatz, der nun mal in Florida wohnt, so oft wie möglich besuchen zu wollen. Tatsächlich habe Laura sogar schon ein Visum für die Staaten in der Tasche. Aber was wird denn nun aus ihren Plänen, das Abitur zu machen? Jetzt hat Laura verraten, wie es in Sachen Schule für sie weitergeht.

Im Rahmen eines Instagram-Live-Chats stellten sich Michael und seine Partnerin den Fragen ihrer Fans. Dabei stand auch immer wieder der aktuelle Stand von Lauras Ausbildung im Mittelpunkt. Dazu erklärte sie: "Ich habe jetzt die zwölfte Klasse abgeschlossen in Deutschland. Ich bin auf einer Schule, auf der es nach 13 Jahren Abi gibt." Die Hochschulreife habe die Instagramerin somit bisher noch nicht in der Tasche, allerdings habe sie vor, ihren Abschluss in den USA nachzuholen.

Eine Ausbildung komme für sie hingegen vorerst nicht infrage, wie Laura weiter verriet: "Wir haben gerade viele Projekte, die wir in Angriff nehmen und damit haben wir erst mal genug zu tun." Schon im Mai machte die Schülerin Schlagzeilen, weil sie es vorzieht, Influencerin zu werden, anstatt einen höheren Bildungsweg einzuschlagen. Für die Freundin des Schlagerstars ist jedoch klar: "Man braucht nicht immer eine Ausbildung, um Geld zu verdienen."

Actionpress/ azee Laura Müller und Michael Wendler auf Mallorca, Mai 2019

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

