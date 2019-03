Alles nur Show? Von wegen! Michael Wendler (46) wehrt sich im Netz erneut vehement gegen Fake-Vorwürfe. Der Schlagerstar beteuert, die Liebe zu seiner 28 Jahre jüngeren Freundin Laura Müller sei echt und aufrichtig. Um seinen Worten Ausdruck zu verleihen, packte er jetzt die Karten endgültig auf den Tisch: Während die Scheidung von seiner Ex Claudia Norberg in vollem Gange sei, habe Partnerin Laura sogar schon das Visum für Amerika in der Tasche!

"Laura und ich sind seit Oktober 2018 ein Paar! Wir lieben uns und stehen dazu! Wir wurden erst nach der Trennung von Claudia und mir ein Paar", stellte der 46-Jährige auf Instagram klar. Die Scheidung liege dem Gericht vor und werde "in den nächsten Wochen vollzogen". Für den Wendler und die Schülerin wird's in diesem Zuge ernst: "Zum Ende des Jahres 2019 zieht Laura zu mir in die USA! Ein Visum hat sie bereits", teilte er weiter mit.

"Wer jetzt immer noch glaubt, es sei alles 'Fake for Fame', der glaubt noch an den Osterhasen", beendete Michael sein Plädoyer im Netz und spaltet damit seine Community. Während ein Großteil weiterhin an seiner Meinung festhält, beglückwünschen ihn einige wenige Follower: "Gutes Statement, Micha. Ich glaube euch, ihr seid ein tolles Paar!"

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura in Florida

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Schlagerstar

Instagram / wendler.michael Laura M. und Michael Wendler

