Laura Müller und der 28 Jahre ältere Michael Wendler (46) schweben schon seit einigen Monaten auf Wolke sieben. Um immer bei ihrer großen Liebe sein zu können, wollte die Teenagerin sogar die Schule abbrechen und in die USA auswandern. Doch weil der Sänger eine selbstbestimmte Frau an seiner Seite will, musste für Laura ein Plan B her. Und der lautet: Sie will Influencerin werden!

Das Paar genießt derzeit ein paar ruhige Tage auf Mallorca. Unter der warmen Sonne fasste die 18-Jährige dann einen Entschluss und verriet im Interview mit RTL: "Mein größter Wunsch ist, jetzt endlich mit der Schule abzuschließen. Aber jetzt so kurz vor Schluss aufzuhören, wäre, glaube ich, ganz schön dumm." Pläne für die Zeit nach dem Abi hat Laura auch schon – sie will Influencerin werden: "Über Instagram kann man heutzutage viel machen und Geld verdienen. Man braucht nicht immer eine Ausbildung, um Geld zu verdienen."

Dass seine Partnerin jetzt doch noch die Schule beendet, sei dem Schlagerstar unheimlich wichtig, wie er im Gespräch mit dem Sender betont. Er wolle eine selbständige und unabhängige Frau, die auch ihr eigenes Geld verdient: "Mir ist es wichtig, dass ich eine Partnerin an meiner Seite habe, die nicht von mir abhängig ist. Weder finanziell, noch auf sonstiger Basis."

ActionPress / azee Michael Wendler und Laura Müller auf Mallorca

Instagram / lauramuellerofficial Verified Laura Müller im April 2019

ActionPress / azee Michael Wendler und Laura Müller im Mai 2019

