Was für eine zuckersüße Überraschung für alle Fans von Alexa Vega (30)! Erst im Dezember 2016 hatte die "Spy Kids"-Darstellerin mit einer frohen Botschaft verzückt: Sie wurde zum ersten Mal Mama! Söhnchen Ocean King PenaVega stellt seitdem ihr Leben und das ihres Ehemannes Carlos Pena (29) völlig auf den Kopf! Und nun darf sich der kleine Mann bald über ein Geschwisterchen freuen: Die Schauspielerin und der Sänger werden zum zweiten Mal Eltern!

Auf Instagram veröffentlichte die 30-Jährige einen Schnappschuss, der für sich spricht. Darauf zu sehen: ein freudig strahlender Carlos, ein friedlich schlafender Ocean King und eine überglückliche Alexa, die einen positiven Schwangerschaftstest in die Kameralinse hält. "Oh mein Gott, Leute, wir kriegen ein zweites Kind! Sollen wir Ocean aufwecken und es ihm sagen? Wir sind mehr als gesegnet und freuen uns darauf, diese Familie zu vergrößern. Bereitet euch auf ein neues Set an Abenteuern vor", lauteten ihre Zeilen dazu.

Auch der Zweifachpapa in spe wollte seine Follower nicht länger im Dunkeln tappen lassen. Er postete ein Pic mit seiner schwangeren Göttergattin und schrieb dazu: "Es passiert wieder: 2019 wird ein weiterer PenaVega zu uns stoßen. Wir sind völlig hin und weg!"

Instagram / https://www.instagram.com/therealcarlospena/ Alexa Vega, Carlos Pena und Ocean King PenaVega im Januar 2019

Getty Images Carlos Pena und Alexa Vega beim Hallmark Channel Summer TCA 2018

Instagram / therealcarlospena Alexa Vega und Carlos Pena im Januar 2019

