Auf der Berliner Fashion Week sorgte Oliver Pocher (41) mit einem filmreifen Auftritt für zahlreiche Lacher! Dass er für jeden Spaß zu haben ist – dafür ist der Comedian bekannt. In Zusammenarbeit mit dem Label Sportalm Kitzbühel ließ sich der Entertainer nun jedoch etwas Besonderes einfallen: Oli präsentierte sich bei der Fashion-Show der Modemarke im Baywatch-Look und stahl dabei doch glatt den Models auf dem Laufsteg die Show!

Erst vor wenigen Wochen hatte Oliver im Let's Dance-Finale mit einem Filmszenen-Tanz-Medley für Furore gesorgt. Für die Bademoden-Präsentation auf der Berlin Fashion Week schlüpfte er nun in eine andere Rolle: In Baywatch-Manier mit roter Badehose und Rettungsboard sprintete er über den Runway, um einem am Boden liegenden Model "zu Hilfe zu eilen". Sein Einsatz sorgte bei den Zuschauern für Gelächter und begeisterten Applaus. Später lief der Komiker mit Schmetterlingsprint-Hemd über die Bühne und stellte dabei seine Modelqualitäten unter Beweis.

Davon konnte sich auch Olis schwangere Freundin Amira M. Aly ein Bild machen. Das Model saß im langärmligen Leoprint-Satinkleid im Publikum und strahlte beim Auftritt ihres Schatzes über das ganze Gesicht. Diese Aktion fand die 26-Jährige offensichtlich spannender als das Geburtsvideo, das sie neulich im Auto anschaute – denn dabei war sie glatt eingeschlafen.

