Was steckt hinter dem Fremdgeh-Outing? Anne Wünsche (27) erschütterte am Dienstagabend ihre Fans: Sie erklärte ihrer Community auf ihrem Social-Media-Kanal ganz offen, dass sie Henning Merten zum Ende der Beziehung betrogen habe. Der Grund: Sie sei einfach nur noch unglücklich gewesen. Wie schwer der Schauspielerin die Offenbarung fiel, sah man ihr wahrlich an – doch warum teilte sie diese intime Information überhaupt? Einige Aussagen legen nahe, dass Anne durch ihren Ex-Freund bedroht wurde!

In ihrer Instagram-Story legte Anne nicht nur offen, dass sie fremdgegangen sei, sondern erklärte auch, warum sie diese Maßnahme ergriff: "Ich möchte es einfach öffentlich machen, weil ich mich nicht mehr angreifbar machen möchte, ich möchte mich nicht mehr bedrohen lassen. Ich habe auf dieses Spiel keine Lust mehr." Deutet die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin damit etwa an, dass der Musiker sie mit der Veröffentlichung dieses Mit-Trennungsgrundes erpresst?

Ganz abwegig ist die Vermutung nicht, denn Anne fürchtet, dass ihr Fehler sonst auf anderem Wege öffentlich gemacht werden könnte: "Er schreibt Dinge in der Presse, die mich aufregen, ich schreibe Dinge, die ihn aufregen und es wird einfach kein Ende geben. Deswegen wird es sowieso irgendwann rauskommen." Zwischen ihr und Henning herrsche momentan einfach nur noch Hass – und Hoffnung auf Versöhnung gäbe es zu diesem Augenblick keine.

