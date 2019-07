Sie genießt das Liebesglück in vollen Zügen! Seit Kurzem ist die Katze aus dem Sack: Nachdem Lina Kolodochka von Bachelor Daniel Völz (34) einen Korb bekam und auch Bachelor in Paradise ohne Traummann verließ, hat Amor endlich bei ihr zugeschlagen. Sie ist in einer frischen und superglücklichen Beziehung mit Fußballer Erdem Özgenç – und das darf nun auch jeder sehen. Lina legte wenige Tage nach dem Paar-Outing schon wieder mit einem neuen verknallten Pärchen-Foto nach!

Auf Instagram teilte die Blondine ein Bild, das keinen Zweifel an der Verliebtheit der beiden lässt: Bis über beide Ohren grinsen die Turteltauben in die Kamera. Lina selbst ist sich offenbar bewusst, dass hier der eine oder andere Follower eine Liebes-Überdosis erleiden könnte, und witzelte dazu: "Neben dir. Nun kann ich euch auch mit unseren Pärchenbildern vollspamen."

Ihre Beziehung verkündeten die zwei auch schon durch vielsagende Aufnahmen, auf denen sie kuscheln und knutschen, die Lina am Sonntag veröffentlichte. Dazu säuselte sie: "Ich bin einfach dankbar, dass wir uns getroffen und verliebt haben und nun kann ich endlich sagen: Ja, ich bin glücklich vergeben und mit meinem Mann vollkommen." Zuvor wurde schon länger über eine Liaison gemunkelt.

Instagram / linakk Lina Kolodochka, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / linakk Lina Kolodochka mit Erdem Özgenç

Anzeige

Instagram / erdemozgenc Erdem Özgenç im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de